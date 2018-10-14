3 دول أوروبية: نشجع الجهود السعودية التركية للتحقيق في اختفاء خاشقجي

دعت 3 دول أوروبية اليوم الأحد، السعودية وتركيا، إلى إجراء “تحقيق موثوق به” في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، إن “هناك حاجة لإجراء تحقيق موثوق به، لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي وضمان محاسبتهم”.

وأضاف البيان: “نشجع الجهود السعودية التركية المشتركة، ونتوقع أن تقدم الحكومة السعودية ردًا كاملًا ومفصلًا”.

وكان وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود قد أعرب عن شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات بشأن اختفاء خاشقجي.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سعود في بيان، إلى التعاون مع “الأشقاء في تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية”.