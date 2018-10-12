وزير الداخلية السعودي ينفي مزاعم قتل خاشقجي

أكد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات بشأن اختفاء خاشقجي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” فجر اليوم، إن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأشار إلى التعاون مع “الأشقاء في تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية”، مؤكدًا على أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية.

كما شدد على حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت ثلاثة مصادر تركية إن وفدا سعوديا وصل تركيا في إطار تحقيق مشترك في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال مصدر سعودي أيضا إن الأمير خالد الفيصل زار تركيا أمس الخميس لإجراء محادثات. وفي وقت لاحق أمس قالت تركيا إن البلدين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بمبادرة سعودية للتحقيق في القضية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مسؤول سعودي ترحيبه بتجاوب تركيا مع طلب المملكة تشكيل الفريق.