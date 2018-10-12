الشرطة السعودية تطيح بـ”عصابة” سرقت مليون ريال في جدة (صورة)

تمكنت الشرطة السعودية من القبض على عصابة قامت بسرقة مليون ريال من مندوب إحدى شركات الطيران العاملة في جدة.

ووفقًا لصحيفة “سبق” المحلية، كان مندوب شركة طيران قد تقدم قبل شهر بشكوى لشرطة البلد في جدة يفيد بسلب مليون ريال منه أثناء توجهه للبنك لإيداع المبلغ.

وتمكنت الشرطة من القبض على عصابة مكونة من 13 شخصًا بينهم المُبلّغ، حيث اتضح أنه شريك لهم، واختلق قضية السلب مع أشخاص من جنسيات عربية وأفريقية وعدد من المواطنين، وسجلوا اعترافاتهم، وكل شخص اعترف بالدور الذي قام به، وضُبط بحوزتهم مبلغ يزيد على 100 ألف ريال، بينما تم التصرف في المتبقي من المليون ريال، وعثر معهم على مبالغ من الدولارات يشتبه أن تكون مزيفة، كما تم ضبط العربات المستخدمة في الجريمة.