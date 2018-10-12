السعودية تنفذ الإعدام بحق شخص هرّب المخدرات بأحشائه

نفذت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، حكم القتل تعزيرًا (الإعدام)، بحق باكستاني أدين بتهريب المخدرات بأحشائه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن وزارة الداخلية، قولها في بيان: إنّه تم تنفيذ حكم القتل بالباكستاني “محمد إلياس أكبر” في محافظة مرات التابعة لمنطقة الرياض، بعد إدانته “بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه”.

وأشار البيان إلى أنّ الحكم تم بعد صدور “صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا”.