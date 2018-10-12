ما حقيقة رفع أسعار البنزين في السعودية؟‎

قالت شركة النفط السعودية الحكومية (أرامكو)، إنه لا صحة لرفع أسعار مادة البنزين بدءاً من اليوم السبت، وأن ما يتم تداوله بهذا الشأن مجرد شائعات لا تسند لأي مصدر رسمي.

ونشرت الشركة العملاقة توضيحاً عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” قالت فيه “لا صحة لما يجري تداوله بشأن زيادة #أسعار_البنزين ابتداءً من الغد”.

وأضافت أرامكو، وهي أكبر شركة نفط في العالم، “تؤكد الشركة أن أي تغيير يطرأ على أسعار البنزين نتيجة المراجعة الدورية لأسعار البنزين، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي”.

لا صحة لما يجري تداوله بشأن زيادة #أسعار_البنزين ابتداءً من الغد. وتؤكد الشركة أن أي تغيير يطرأ على أسعار البنزين نتيجة المراجعة الدورية لأسعار البنزين، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي — aramco | أرامكو (@Saudi_Aramco) October 12, 2018

وسرت شائعات عن عزم الشركة المملوكة بالكامل للحكومة، على زيادة أسعار البنزين مع دخول ساعات اليوم السبت، لتجد تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتم نفيها رسمياً.

ورفعت السعودية أسعار البنزين مطلع العام الحالي، بحيث أصبح سعر بنزين 91 أوكتان العادي 1.37 ريال لكل لتر بدلاً من 0.75 ريال، و أصبح سعر بنزين أوكتان 95 الممتاز 2.04 ريال للتر بدلاً من 0.90 ريال.

ولدى السعودية خطط لرفع أسعار الطاقة لتكون متقاربة مع الأسعار العالمية، لكنها تتبع بالمقابل برنامج تعويض مالي يجنب مواطنيها من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، تبعات تلك الزيادات من خلال تعويضهم بمبالغ نقدية شهرياً، سواء عن طريق برنامج حساب المواطن أو عن طريق بدل غلاء المعيشة.