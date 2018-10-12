السعودية تقول إنها واثقة من قدرة فريق العمل المشترك مع تركيا على كشف ملابسات اختفاء خاشقجي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الجمعة، أن المملكة أكدت أنها شكلت فريق عمل مشتركًا مع تركيا؛ “للكشف عن ملابسات اختفاء” الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، وأنها على ثقة من قدرته على كشف الحقائق.

ونقلت الوكالة عن متحدث سعودي قوله، في بيان، إن “ثقته تامة بقدرة فريق العمل المشترك على التحقيق في قضية خاشقجي”.

ومساء أمس الخميس، أعلنت الرئاسة التركية أن أنقرة والرياض قررتا تشكيل مجموعة عمل مشتركة؛ للكشف عن مصير الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي.

وانقطع أثر الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، في مدينة إسطنبول، الأسبوع الماضي، حيث تزعم السلطات التركية أنه دخل قنصلية بلاده ولم يخرج منها، الأمر الذي تنفيه الرياض رسميًا.