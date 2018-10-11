تزامنًا مع العقوبات.. إيران ترفع سعر خامها الخفيف إلى 1.40 دولار للبرميل

تزامنًا مع العقوبات.. إيران ترفع سعر خامها الخفيف إلى 1.40 دولار للبرميل

يبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية الخاصة بقطاع النفط الإيراني الشهر المقبل وسط مخاوف إيرانية من أن يؤدي ذلك إلى خنق اقتصادها بشكل يؤدي لتقويض النظام.

المصدر: رويترز

 أظهرت وثيقة كشفت عنها وكالة رويترز أن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف للمشترين الآسيويين لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1.40 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، ارتفاعًا من 0.30 دولار للشهر السابق.

وتلك هي نصف الزيادة في سعر الخام العربي الخفيف المنافس الذي تنتجه السعودية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، مع بقاء إيران تحت ضغط للإبقاء على أسعار نفطها جذابة للاحتفاظ بالزبائن عندما يبدأ سريان عقوبات أمريكية الشهر القادم.

وأظهرت الوثيقة أن سعر الخام الإيراني الثقيل لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني تحدد عند مستوى يقل 0.75 دولار عن متوسط أسعار عمان/دبي بينما تحدد سعر البيع الرسمي لخام فروزان عند خصم قدره 0.60 دولار للبرميل.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام سوروش لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني عند مستوى منخفض 5.90 دولار للبرميل عن متوسط أسعار عمان/دبي.

ويبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية الخاصة بقطاع النفط الإيراني الشهر المقبل، وسط مخاوف إيرانية من أن يؤدي ذلك إلى خنق اقتصادها بشكل يؤدي لتقويض النظام.

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