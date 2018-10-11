تزامنًا مع العقوبات.. إيران ترفع سعر خامها الخفيف إلى 1.40 دولار للبرميل

أظهرت وثيقة كشفت عنها وكالة رويترز أن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف للمشترين الآسيويين لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1.40 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، ارتفاعًا من 0.30 دولار للشهر السابق.

وتلك هي نصف الزيادة في سعر الخام العربي الخفيف المنافس الذي تنتجه السعودية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، مع بقاء إيران تحت ضغط للإبقاء على أسعار نفطها جذابة للاحتفاظ بالزبائن عندما يبدأ سريان عقوبات أمريكية الشهر القادم.

وأظهرت الوثيقة أن سعر الخام الإيراني الثقيل لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني تحدد عند مستوى يقل 0.75 دولار عن متوسط أسعار عمان/دبي بينما تحدد سعر البيع الرسمي لخام فروزان عند خصم قدره 0.60 دولار للبرميل.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام سوروش لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني عند مستوى منخفض 5.90 دولار للبرميل عن متوسط أسعار عمان/دبي.

ويبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية الخاصة بقطاع النفط الإيراني الشهر المقبل، وسط مخاوف إيرانية من أن يؤدي ذلك إلى خنق اقتصادها بشكل يؤدي لتقويض النظام.