السلطات الإيرانية تعتقل شخصين قاما بمنح 4 آلاف تأشيرة مزورة للعراق

اعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، شخصين قاما بمنح 4 آلاف تأشيرة عراقية مزورة للإيرانيين الذين يعتزمون الذهاب للعراق للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين التي تصادف في 30 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقالت الشرطة الإيرانية في طهران إن “قوات الأمن تمكنت من اعتقال شخصين بتأشيرات مزيفة أرادا الدخول إلى العراق للمشاركة بمراسم زيارة الأربعين”.

وأشارت، في بيان، إلى أنه “تبين بعد التحقيق معهما أن لديهما شركة سياحية غير مرخصة منحت تأشيرات مزورة لنحو 4 آلاف إيراني يسكنون العاصمة طهران”.

وأضاف البيان أن “أحد المتورطين في القضية هو عراقي الجنسية ويبلغ من العمر 43 عامًا، بالإضافة إلى وجود إيرانيين متعاونين معه”، مبينة أنه “تم ضبط 270 جواز سفر بحوزتهم بالإضافة إلى آلات لتزوير التأشيرات، وطباعة العملة الصعبة (الدولار) بقيمة 9 مليارات ريال إيراني”.

وعلى ذات الصعيد، منعت السلطات الأمنية في منفذ مهران الحدودي غرب إيران مع العراق، 112 إيرانيًا أرادوا الدخول إلى العراق بتأشيرات مزورة، وفقًا لما قاله قائد شرطة محافظة ايلام اللواء نوري علي ياري.

ودعت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، قبل أيام، الإيرانيين الذين يريدون السفر للعراق لزيارة الأربعين أخذ تأشيرات من مكاتب السياحة المرخصة من قبل السلطات والمنشورة على الموقع الإلكتروني للمنظمة، محذرة من وقوع بعض الإيرانيين ضحية للمزورين الذين ينشطون في مثل هذه الأيام.

وتواجه السلطات العراقية أزمة في الحد من دخول الإيرانيين بتأشيرات مزورة وطرق غير قانونية مع اقتراب زيارة الأربعين التي من المتوقع أن يشارك فيها نحو 4 ملايين إيراني.

ويلجأ الإيرانيون خصوصًا في هذا العام إلى الدخول للعراق بطرق غير قانونية مع انهيار العملة وعدم قدرة بعضهم دفع 40 دولارًا أمريكيًا للسفارة العراقية بطهران للحصول على تأشيرة دخول.