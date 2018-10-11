السعودية.. فتح تحقيق بعد “عقوبة غريبة” لقائدة مدرسة بحق طالبة ابتدائية (صورة)

وجه مدير التعليم بمحافظة شقراء في المملكة العربية السعودية بوقف عقوبات بحق طالبة مرحلة ابتدائية وفتح تحقيق بواقعة معاقبتها بطريقة أثارت استنكارًا من قبل أولياء أمور وناشطين من قبل قائدة مدرستها.

وبحسب صحيفة “عاجل” المحلية، أقدمت قائدة مدرسة على التشهير بطالبة في الصفوف الابتدائية، وفرضت عليها عدة عقوبات، بزعم قيام الطالبة بقص شعرها.

ولاحظت قائدة المدرسة خلال جولة لها على فصول الدراسة أن طالبة قصّت شعرها، فقامت بتوبيخها أمام زميلاتها.

ولم تكتف القائدة بذلك، بل قامت بوضع لافتة تشهر بالطالبة ونوهت فيها إلى 3 عقوبات أخرى، هي الفصل والحسم من السلوك والمواظبة، وكذلك فرضت عليها ارتداء قبعة طيلة العام.

يذكر أن سلوك القائدة وعقوباتها جاءت تزامنًا مع “أسبوع رفق” الذي نظمته وزارة التعليم والخاص بمكافحة العنف.