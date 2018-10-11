تحذير من السعودية لمواطنيها في سلطنة عمان

أصدرت السفارة السعودية بسلطنة عمان، اليوم الخميس، تنبيهًا وجَّهته لجميع مواطني المملكة المقيمين في سلطنة عمان، بالتزامن مع اقتراب نُذُر الإعصار “لبان” من سواحل محافظتي صلالة وظفار، إذ تحوَّل إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية.
وقالت السفارة السعودية في عُمان في بيانها: “تهيب سفارة المملكة لدى سلطنة عمان بجيمع المواطنين السعوديين المقيمين في السلطنة بتوخّي الحذر، والالتزام بتعليمات الهيئة العامَّة للطيران المدني العماني”.
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@eremnews . . بدأت حسابات رسمية وشخصية في سلطنة #عمان، بداية من صباح اليوم الخميس، في نشر صور ومقاطع فيديو ترصد الحالة الجوية السائدة والمستجدة التي تشهدها السلطنة مع اقتراب إعصار “لبان” من سواحلها خاصة على سواحل محافظتي “صلالة” و”ظفار”. #إرم_نيوز #اعصار_لبان #لبان #Oman #CycloneLuban #Cyclone #Oman @PACAOMAN @DhofarMun #Oman #OmanObserver #Luban #ArabianSea
وأضافت السفارة في بيانها أن تلك التعليمات تأتي “تحسبًا لتأثيرات العاصفة المدارية (لبان)” مناشدة مواطنيها بالتواصل معها في حالات الطوارئ عبر أرقام محددة وردت في التعميم”.
تنبيه لجميع المواطنين السعوديين المقيمين في السلطنه بشأن #الحالة_المدارية #اعصار_لبان #بحر_العرب pic.twitter.com/LVn4yr5wa3
— السفارة في مسقط (@KSAembassyOM) October 11, 2018
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، حذَّرت، اليوم الخميس، جميع المواطنين من الاقتراب من الأماكن المنخفضة، والمجازفة بعبور الأودية وارتياد البحر، مع استمرار اقتراب الإعصار “لبان” من سواحل السلطنة ووصوله مسافة تبعد 490 كيلومترًا فقط من مدينة صلالة.
وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الإعصار المداري “لبان” يواصل تحرُّكه باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو السواحل اليمنية بالقرب من ساحل محافظة ظفار، مع احتمال تعمّقه إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية خلال الـ48 ساعة المقبلة؟
وتشير التنبؤات إلى احتمال تأثر محافظة ظفار والأجزاء الجنوبية لمحافظة الوسطى بالتأثيرات غير المباشرة اعتبارًا من اليوم الخميس مِن أمطار متفرقة ورياحٍ نشطة تقدر سرعتها بين 20- 25 عقدة، إضافة إلى ارتفاع أمواج البحر 3 – 5 أمتار.