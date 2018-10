السعودية.. إغلاق مقهى بجدة وإحالة صاحبته للنيابة بسبب “حفل صاخب” (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . رقص شبان وفتيات داخل مقهي حي الحمراء بجدة السعودية.. والسلطات تتدخل أغلقت الجهات المختصة محافظة #جدة في المملكة العربية #السعودية، مقهى بحي الحمراء؛ عقب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو تُسمع فيه الموسيقى الصاخبة، ويظهر به شبان يرقصون على أنغامها، وخلفهم فتاتين؛ الأمر الذي أدى لاتهام المقهى بإقامة حفلات مختلطة. #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #مكة