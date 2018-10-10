“حساب المواطن” يبدأ إيداع الدفعة الـ11 لمستحقي الدعم في السعودية

أعلن برنامج “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل “تويتر” أنه بدأ إيداعًا مخصصًا لدعم الدورة الحادية عشر في “حساب المواطن” للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

كما سبق أن أوضح “حساب المواطن” أنه في حال رغب المستفيد بالاعتراض على قرار عدم الأهلية، فعليه تقديم اعتراض في الموقع، إذ إن فترة السماح بتقديم الاعتراض 3 أشهر، وبعدها يتعين على المستفيد إعادة تقديم الطلب.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي كشف خلال استضافته في “في الصورة” مع الإعلامي عبدالله المديفر أن الوزارة تعمل على دراسة توجيه “حساب المواطن” للمستحقين، للوصول للغاية المرجوة منه، مبينًا أن الدراسة ما زالت في بداياتها، لكن من المرجح أن يتم إعلان نتائجها خلال أشهر.