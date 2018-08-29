مصدر يوضح حقيقة زيادة دعم “حساب المواطن” خلال سبتمبر

أوضح مصدر مسؤول في برنامج حساب المواطن الذي يقدم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض، والدخل المتوسط في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء ، أنه لا زيادة على الدعم للمستحقين المقرر صرفه في العاشر من شهر سبتمبر /أيلول المقبل”، بحسب ما ذكرت صحيفة “عاجل” السعودية عبر موقعها الإلكتروني.

وكان برنامج “حساب المواطن”، قد أعلن في وقت سابق يوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي على” تويتر” عن صدور نتائج الأهلية الخاصة بالدورة العاشرة في البرنامج، مرفقًا إعلانًا توضيحيًا لعملية البحث عن النتائج.

وبدأ البرنامج في الرابع عشر من الشهر الجاري باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة التاسعة لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.