“رجل يعتدي بلا رحمة على فتاة” بالسعودية يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو مروعًا، لرجل يعتدي على فتاة بمطرقة، فيما كانت المرأة التي توثق الفيديو تصرخ بأن الرجل يضرب الفتاة والولد، الذي ظهر ويده على أذنه من أثر الضربة.

وأظهر المقطع المتداول – الذي لم يعرف زمانه ومكانه – الرجل وهو يعتدي بوحشية على الفتاة التي كانت في سيارة، كما ظهرت فتاة أخرى وقد اشتبكت مع صبي، فيما رجح ناشطون أنه اعتدى عليها لقيادتها السيارة، بينما رأى آخرون أن الفتاتين والأطفال هم من بدأوا الاعتداء على الرجل الذي بدا من سلوكه أنه مريض نفسي.

وتسببت الواقعة بجدل بين سعوديين على موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #رجل_يضرب_فتاة_بلا_رحمة، الذين تباينت ردودهم بشأن الاعتداء، حيث علق “فيصل سليمان”: “المقطع فيه ملابسات كثيرة ولا نعلم من المخطي ولكن ليس من الأدب ولا من الرجولة رفع يدك على الفتاة مهما فعلت اذا أخطأت فيه جهات معينة سوف تأخذ حقك منها وكذلك لها أهل وأقارب لهم الحق الكامل في محاسبتها .. الجهات المختصة سوف تحاسب الجميع بلا استثناء”.

#رجل_يضرب_فتاه_بلا_رحمه

المقطع فيه ملابسات كثيرة ولا نعلم من المخطي ولكن ليس من الأدب ولا من الرجولة رفع يدك على الفتاة مهما فعلت اذا أخطأت فيه جهات معينة سوف تأخذ حقك منها وكذلك لها أهل وأقارب لهم الحق الكامل في محاسبتها .. الجهات المختصة سوف تحاسب الجميع بلا إستثناء ! — فيصل سليمان (@FAI101000) October 8, 2018

فيما رأت مغردة، أنه بالاطلاع على بداية الواقعة، فقد تكون الفتاة والأطفال هم من بدأوا بالتحرش بالرجل قبل أن يعتدي عليهم.

بدوره، شكك “عبدالعزيز” بالمقطع المتداول: “صراحه المقطع فيه اشياء كذب اول شي البنت راكبه مكان السواق ثاني شي لو ضربها في المطرقة كان ماقدرت تقاوم ثالث شي الولد الي انضرب ماحد ضربه ولا شي وبعدين الرجل يتاثر من ضرب البنت ويجلس بالسياره يعني فيه نوع من التمثيل ياليت يتم التحقيق بالامر عبث بامني خطير”.

واستنكرت “رانيا” واقعة الاعتداء، موضحة: “الرجال عندنا تحولوا مع الزمن وثقافة الرجال ما يعيبه شيء لمسوخ وقتلة ومعنفين حقيقي المجتمع فيه خلل ف التوازن وهذا شيء مضر على المدى البعيد ، أتمنى يتعاقب وتسقط ولايته ويمنع من رؤية أولاده وزوجته ليشعر ب الوحدة والضعف ويعرف قيمتهم”.

وأيدتها “نجلاء”: “قاعد يضرب بكل جرائه وبكل قوته وبمطرقه وبالشارع ولا خاف من احد وحتى وهي تصوره ماحركت شعره فيه لإنه عارف مافي قانون ينصف المرأه وعادي يطلع منها بسهوله”.

#رجل_يضرب_فتاه_بلا_رحمه قاعد يضرب بكل جرائه وبكل قوته وبمطرقه وبالشارع ولا خاف من احد وحتى وهي تصوره ماحركت شعره فيه لإنه عارف مافي قانون ينصف المرأه وعادي يطلع منها بسهوله — Najla (@nuujj) October 8, 2018

واستنكر “عبيد الخالدي” بشدة الواقعة: “أقسم بالله أرتفع ضغطي جعل يمناگ للعطب يالحقير هذا القصاص قليل بحقه لا بارگ الله بكل رخمه يتقوى على أطفال ونساء!”.

وشكك مغرد يدعى “راكان” بما جاء في المقطع المتداول، لافتا إلى أن المقطع منتشر على “يوتيوب” منذ أكثر من شهر، متهما أشخاصا بالوقوف ورائه على حد قوله: “ترى المقطع مرفوع في يوتيوب من تقريبا شهر و ٨ ايام، ويمكن اكثر.. بس وقتها كان فيه فلم معنفه ثانيه فما ينفع ينزلونها سوى. والشروط لازم تكون موجوده عشان يضبط الفلم: – ادّعاء انه سعودي – ادّعاء انه اب ظالم/قاتل/معنّف – اّدعاء انها بنت مسكينه معنفه”.

ولا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل. كما لم يصدر أي بيان رسمي من قبل الجهات الرسمية بشأن ملابسات الواقعة إلى حد اللحظة.