تركيا تطلب تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول

ذكر تلفزيون (إن.تي.في) التركي، اليوم الاثنين، أن تركيا طلبت السماح لها بتفتيش القنصلية السعودية، بحثا عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي المختفي منذ الأسبوع الماضي في اسطنبول.

ونقل الطلب إلى السفير السعودي في أنقرة الذي استدعي مرة ثانية إلى مقر الخارجية التركية أمس الأحد، كما أوضحت المحطة الخاصة.

وتؤكد الرياض أن خاشقجي غادر مبنى القنصلية، التي فتحتها أمام وسائل إعلام دولية، فيما يقول مسؤولون أتراك إنه لم يخرج، بعد أن دخل لإجراء معاملة شخصية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد قال خلال مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، أجريت الأربعاء الماضي، “إن السعودية ستسمح لتركيا بتفتيش القنصلية في إسطنبول إذا طلبت أنقرة ذلك”.

وأضاف الأمير محمد “ما أعرفه هو أن خاشقجي دخل القنصلية وخرج بعد دقائق قليلة أو ربما ساعة.. أنا لست متأكدًا، نحن نحقق في هذا الأمر من خلال وزارة الخارجية لمعرفة ما حدث بالضبط في ذلك الوقت”.

وأوضح الأمير “نسمع عن إشاعات حول ما حدث.. هو مواطن سعودي ونحن حريصون جدًّا على معرفة ما حدث له، وسوف نستمر في محادثتنا مع الحكومة التركية لمعرفة ما حدث لجمال هناك”.

وتسبب اختفاء خاشقجي بجدل واسع، وتعددت التكهنات والسيناريوهات حول سبب اختفائه، بما فيه تعرضه للقتل في مدينة إسطنبول، دون أن تنجح اتصالات الرياض وأنقرة بالكشف عن مصيره لحد الآن.