نجل خاشقجي: نرفض تسييس قضية اختفاء والدي وندعم التحقيقات السعودية

أعرب نجل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي فُقد مؤخرًا في إسطنبول، عن رفضه لـ”محاولات جهات خارجية تسييس قضية اختفاء والده”.

وقال صلاح خاشقجي: “الموضوع بجملته هو قضية شخصية وبعيدة كل البعد عن الإطار السياسي”.

وأكد الابن الأكبر للكاتب السعودي، أن عائلته “على تعاون مع السلطات السعودية للكشف عن ملابسات الأمر”، مشيرًا إلى أن “السلطات تتجاوب مع أسرته”.

وشدد على أن “كافة أفراد أسرته يدعمون التحقيقات الرسمية السعودية، التي هي فقط ستوصلنا إلى نتائج إيجابية وكشف الحقيقة”.

وأشار إلى أن “آخر اتصال لي مع والدي كان أثناء تواجده في واشنطن، ولم تكن لدي فكرة عن وجوده في تركيا ورحلته الأخيرة هذه”، بحسب “العربية نت”.

وفيما يتعلق بالسيدة التركية خديجة والتي تدّعي بأنها خطيبة جمال خاشقجي، قال صلاح: “لا أعرف هذه السيدة ولم أسمع بها من قبل سوى من خلال وسائل الإعلام”، داعيًا إياها إلى “الكف عن تناول قضية والده”.

وأضاف: “نحن أسرته ونحن أولى بالسؤال والاستفسار عن ملابسات اختفائه وبالبحث عنه”.

وزعمت خديجة أن خاشقجي ذهب إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على ورقة تفيد بأنه طلق زوجته السابقة حتى يتمكن من الزواج منها.