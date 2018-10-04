ترحيب قوي من سعوديين بعودة الإعلامي عبدالله المديفر للأضواء

أعلنت شبكة “روتانا الإعلامية” عبر حساب “خليجية” الرسمي في موقع التواصل “تويتر” عن عودة الإعلامي السعودي عبدالله المديفر لشاشة التلفزيون من خلال برنامج “في الصورة”.

وأوضحت “روتانا خليجية” في تغريدتها: “الإعلامي القدير #عبدالله_المديفر.. في إطلالة جديدة يحاور المسؤولين.. صنّاع القرار.. وأهل الرأي.. ليضعكم في الصورة”.

وغاب المديفر عن تقديم البرامج 3 سنوات، قبل أن يتم الإعلان عن عودته مجددًا.

ورحب سعوديون عبر هاشتاغ #عودة_عبدالله_المديفر، في موقع “تويتر” بعودة الإعلامي المديفر، الذي وصفوه بالشخصية الإعلامية المؤثرة.

وعلق حساب يعود إلى “حراك” الثقافية: “عودة افتقدناها… انطلاقة جديدة… بعد انقطاع دام ثلاث مواسم كاملة، المديفر شخصية حوارية مؤثرة… في إعلامنا، المديفر هو صانع الكلام والجمل التعبيرية.. وفارس الحوار.. ونجم المشهد التقديمي… “كاريزما” وحضور ذهني واسع… وناهيك أنه كاتب ومثقف بارع يقرأ الأحداث”.

وأيده مغرد يدعى”الحميضي”: “المديفر من أفضل المذيعين في تقديم الحوارات التلفزيونية وتساؤلاته للضيف، ويتميز بإعطاء الموضوع حقه أمام المشاهد.. بعكس البقية اللي منهم يهاوش ومنهم متحيز بسبب فكر”.

بدوره، كتب “عمر الهبدان”: “سعيد جدًا بخبر #عودة_عبدالله_المديفر، فهو قامة إعلامية كبيرة ومتميزة .. ومحاور هادئ ذكي .. برنامجه الجديد ( في الصورة ) على روتانا خليجية، مساء الإثنين”.

ورغم صغر سن المديفر الذي لا يتجاوز 36 عامًا، لكنه ترك بصمة قوية في برامجه الحوارية، خاصة وقد تميز بملامسته الخطوط الحمراء، لكن انتقادات أثيرت حوله؛ بسبب الآراء الدينية التي أثارها مع ضيوفه، أدت لاحقًا إلى إيقاف برنامجه عام 2013 لفترة محدودة، ثم عاد للظهور مرة أخرى عام 2015، قبل أن يتم إيقاف برنامجه نهائيًا منذ ذلك الوقت.

وكان آخر برنامج قدمه المديفر “لقاء الجمعة” على قناتي رسالة وروتانا خليجية، ومن قبله برنامج “في الصميم” الذي قدمه أيضًا على ذات القناتين خلال شهر رمضان، وبرنامجه “نبض الكلام” الذي قدمه على شاشة “أم بي سي” في رمضان 2011.

ورغم نشاط الإعلامي السعودي على حسابه الرسمي في “تويتر”، لكنه لم يعلق بشيء على خبر عودته للإطلالة على قناة روتانا خليجية من خلال برنامجه الجديد “في الصورة”.