هكذا علق السعوديون على رحيل المصور مدني سندي

هكذا علق السعوديون على رحيل المصور مدني سندي

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

قضى المصور السعودي الشاب، مدني سندي، في حادث مروري وقع على طريق محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة التي اشتهر سندي بالتقاط أشهر صور معالمها المقدسة والسياحية.

وأصيب في الحادث المروري ذاته، والذي وقع يوم الجمعة، المصور معاذ العوفي، حيث يخضع للعلاج حالياً في أحد المستشفيات.

وشكلت وفاة سندي صدمة واسعة في عدة أوساط بالمملكة، إذ ارتبط اسمه بالأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لاسيما مسجد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ومعالم مدينته المنورة.

ونعى مصورون وإعلاميون وهيئات ومؤسسات رسمية وخاصة، المصور الشاب، الذي يمتلك أرشيف صور واسع لمنطقة المدنية المنورة بكل معالمها وجغرافيتها، مقدمين تعازيهم لعائلته.

ونعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة المدينة المنورة، المصور الشاب عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، مقدمة التعازي لعائلته ومشيرةً لصوره عن معالم مدينة النبي عليه الصلاة والسلام.

وقالت الهيئة الحكومية في تغريديتها “تتقدم #سياحة_المدينة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة المصور #مدني_سندي الذي وافته المنية، والذي كان له بصمة مميزة في تصوير العديد من المعالم والمقومات السياحية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

ونشر المصور السعودي عماد الحسيني صورة له برفقة زميله الراحل، وكتب معلقاً عليها “بخالص الأسى والحزن انعي أخي وصديقي مصور المدينة المنورة مدني سندي، تحادثنا بالأمس بعد العشاء ولم أعلم انه المحادثة الأخيرة رحمك الله يا أخي.. رحمك الله يا مدني، كان عاشق للمدينة المنورة، جمعني به هذا المكان الطاهر .. تعلمت منه الكثير .. مصور فنان .. صوره عن المدينة ومكة ملئت الدنيا رحمك الله وأدخلك جنات النعيم”.

ونعى الباحث التاريخي الأكاديمي، فؤاد المغامسي، المصور مدني قائلاً “إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء لديه سبحانه بمقدار، عظم الله أجر ذويه وغفر الله له وأسكنه الرحمن الرحيم فسيح جناته، صاحب أجمل صور للمدينة ومكة، رجل يعمل بصمت وهدوء وينثر جمال طيبة ومكة رحمك الله يا مدني”.

ونشر المصور محمد آل غالبي صورة من حفل زفاف المصور الراحل قبل أقل من عام، وكتب معلقاً في وداع زميله “لم يكمل حتى عامه الأول منذ فرحته وفرحتنا معه في زفافه .. واليوم يختاره ربه إلى جواره في هذه الجمعة الفضيلة ، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك والله لمحزونون، رحمك الله يا حبيبي يا مدني يا طاهر القلب وأسكنك فسيح جناته وغفر الله لك .. آمين”.

واختار كثير من متابعي وعشاق صور الراحل الشاب، نعيه من خلال نشر صوره للحرمين الشريفين، وتقديم التعازي لعائلته والإشادة بمسيرته المهنية.

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