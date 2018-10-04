تركيا تستدعي السفير السعودي للاستفسار عن اختفاء جمال جاشقجي

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن السلطات قامت باستدعاء مبعوث سعودي للاستفسار عن اختفاء الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وذكرت قناة “إن تي في”، أن الخارجية التركية استدعت السفير السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي للتشاور بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال جاشقجي.

وقالت مصادر دبلوماسية، لوكالة “الأناضول”، إن السفير الخريجي استُدعي إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة بعد ظهر أمس الأربعاء. وأوضحت المصادر أن مساعد وزير الخارجية التركي ياووز سليم كيران، التقى الخريجي واستفسر منه عن وضع الصحفي السعودي خاشقجي.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة عن مكان خاشقجي الذي غادر السعودية العام الماضي ليقيم في واشنطن.

وكان متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ذكر، الأربعاء، أن خاشقجي لا يزال داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، وذلك بعد إعلان خطيبته أنه لم يخرج من اجتماع في القنصلية.

وقال المتحدث إبراهيم كالين:”إن السلطات التركية على اتصال مع المسؤولين السعوديين معبرًا عن أمله بحل الوضع”.

وذكرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول، إنها تتابع ما ورد في وسائل الإعلام عن اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية.

وأكدت القنصلية أنها “تقوم بإجراءات المتابعة والتنسيق مع السلطات التركية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلت في وقت سابق عن مسؤول سعودي، نفيه لمزاعم اختطاف خاشقجي داخل القنصلية.

وقال المسؤول السعودي إن “التقارير الصحافية الواردة من واشنطن عن فقد جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول كاذبة”.