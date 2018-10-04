القنصلية السعودية في إسطنبول تعلق على اختفاء جمال خاشقجي

قالت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول، إنها تتابع ما ورد في وسائل الإعلام عن اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية.

وأكدت القنصلية أنها “تقوم بإجراءات المتابعة والتنسيق مع السلطات التركية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي”، بحسب ما ذكرة وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلت في وقت سابق عن مسؤول سعودي، نفيه لمزاعم اختطاف خاشقجي داخل القنصلية.

وقال المسؤول السعودي إن “التقارير الصحفية الواردة من واشنطن عن فقد جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول كاذبة”.

وأضاف أن “خاشقجي زار القنصلية لطلب أوراق متعلقة بحالته الاجتماعية، وخرج بعد فترة قصيرة”.