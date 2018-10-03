أول تعليق سعودي رسمي على “اختطاف جمال خاشقجي”

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول سعودي نفيه لمزاعم اختطاف الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال المسؤول السعودي للوكالة إن التقارير الصحفية الواردة من واشنطن عن فقد الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول “كاذبة”.

وأضاف أن “خاشقجي زار القنصلية لطلب أوراق متعلقة بحالته الاجتماعية، وإنه خرج بعد فترة قصيرة”.

وكان مصدر سعودي قد سخر أمس الثلاثاء، من مزاعم اختطاف خاشقجي من قبل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز إن السعودية تحترم الأعراف الدبلوماسية وتراعي احترام سيادة الدول على أراضيها، مضيفًا أن خاشقجي ومواقفه ليس بالأهمية التي يحاول مؤيدو الإخوان تصويره بها.

ويقول خبراء قانونيون إن سفارات الدول وقنصلياتها يحق لها قانونًا احتجاز مواطنيها والتعامل معهم وفقًا لقوانينها دون أن يكون في ذلك انتهاك لسيادة الدولة المضيفة.