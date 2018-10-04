نجل سلمان العودة يكشف تفاصيل الجلسة الثانية لمحاكمة والده

كشف نجل الداعية السعودي المعروف، سلمان العودة، فجر الخميس، تفاصيل الجلسة الثانية لمحاكمة والده أمام المحكمة الجزائية في الرياض، حيث يقبع في السجن منذ أكثر من عام وتطالب النيابة العامة بإعدامه بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقال عبدالله العودة، في تغريدة على “تويتر”، إن “والده سلمان حضر الجلسة الثانية من المحاكمة، صباح يوم الأربعاء، ورفض التهم التي وجهتها له النيابة العامة في الجلسة الأولى التي عقدت قبل شهر”.

وكتب العودة الابن، وهو أكاديمي يحمل شهادة الدكتوراه ويقيم في الولايات المتحدة: “حضر الوالد جلسته الثانية للمحاكمة صباح اليوم (الأربعاء) حول التهم الـ37، والتي طالبت فيها النيابة بالقتل تعزيرًا. رفض فيها الوالد كل التهم، وتحدث عن بعض الانتهاكات التي تعرض لها”، على حد زعمه.

حضر الوالد #الشيخ_سلمان_العودة ، جلسته الثانية للمحاكمة صباح اليوم حول التهم ال ٣٧ ، والتي طالبت فيها النيابة بالقتل تعزيرا.

رفض فيها الوالد كل التهم، وتحدث عن بعض الانتهاكات التي تعرض لها. https://t.co/mGOyuAyPpC — د. عبدالله العودة (@aalodah) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

ويحضر جلسات المحاكمة أفراد من عائلة العودة، بجانب عدد من الصحفيين يمثلون وسائل إعلام محلية، وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان السعودية.

ومن المبكر الحديث عن صدور حكم نهائي ضد العودة بالنظر لبدء محاكمته حديثًا بجانب وجود عدد كبير من الاتهامات الموجهة ضده، والتي تشكل كل منها قضية متشعبة ترتبط بأشخاص داخل وخارج المملكة، ما يعني أن الداعية على موعد مع عدد كبير من الجلسات.

وكانت وسائل إعلام محلية، وأقارب للداعية العودة، نشروا جزءًا من الاتهامات الموجهة ضده من قبل النيابة العامة وبينها “دعوته للتغيير في الحكومة السعودية والدعوة للخلافة في الوطن العربي وتبنيه ذلك بإشرافه على (ملتقى النهضة) الذي يجمع الشباب كنواة لقلب الأنظمة العربية وانعقاده عدة مرات في عدة دول بحضور مفكرين ومثقفين وإلقائه محاضرات محرضة”.

واعتُقل العودة في سبتمبر/ أيلول الماضي، مع دعاة آخرين وكتاب ونشطاء تم توقيفهم في اتهامات بالقضية المعروفة باسم “الخلية الاستخبارية” التي يتهم أفرادها بممارسة أعمال تهدد أمن المملكة.