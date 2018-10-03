مؤسسة في الطائف تفصل موظفًا سعوديًا بسبب “إجازة اليوم الوطني”

استدعى مكتب العمل بمحافظة الطائف في المملكة العربية السعودية مالك إحدى المؤسسات الخاصة في “تسوية ودية”، للنظر عن طريق المرافعة في دعوى رُفعت من قبل موظف سعودي يعمل لديه، كان أصدر قرارًا بفصله نهائيًا من المؤسسة بسبب إجازة اليوم الوطني الممددة (الاثنين الماضي).

وكشف الموظف، ويدعى فهد الروقي، لصحيفة “سبق” المحلية، أنه يعمل منذ 8 أشهر مديرًا لفرع بالمؤسسة في الطائف، وأن قرار الفصل الذي صدر بحقه كان تعسفيًا ودون سابق إنذار.

وأكد الروقي أنه لم يتغيب يومًا عن دوامه في فرع المؤسسة، لافتًا إلى أنه استمتع بإجازاته بشكل نظامي، وتابع: “في يوم إجازة اليوم الوطني (الأحد) تم إبلاغنا عبر (واتساب) أنا وبقية الموظفين بالموافقة على أن تشملنا الإجازة وفقًا للأمر الملكي بذلك، وبالفعل تم ذلك، ما دعاني للسؤال عن يوم الاثنين الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، بتمديد إجازة اليوم الوطني إليه، حينها طلب مني المدير الحضور عصر يوم الاثنين، وعند حضوري ولقائي به، قال لي (احتفل براحتك)، وطلب مني تسليم ما لدي من عهدة ومفاتيح ومتعلقات خاصة بالمكتب دون أن أعلق بشيء امتثالًا لطلبه”.

وأضاف أنه بعد خروجه من المكتب جاءته رسالة جوال نصية من مكتب التأمينات، تبلغه أنه تم استبعاده من قبل المؤسسة بسبب استقالة.

وقال إنه استغرب كلمة “الاستقالة” كونه لم يتقدم بها مطلقًا، وأن على مالك المؤسسة إثبات ذلك رسميًا، وأن الفصل كان بسبب إجازة اليوم الوطني الممددة إلى يوم الاثنين وليس بسبب الاستقالة، كما يدّعي مالك المؤسسة، وأن لديه ما يثبت صحة كلامه.

وإثر ذلك قدم الموظف الروقي شكوى ضد مالك المؤسسة إلى مكتب العمل بالطائف، الذين حرروا أمرًا باستدعاء مالك المؤسسة، للبدء بالنظر في الدعوى المقدمة ضده.