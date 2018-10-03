العثور على جثمان الطيار السعودي “المطيري” المختفي في إسبانيا منذ شهور

عثرت السلطات الإسبانية على جثمان الطيار السعودي عمر بن سلمان المطيري الذي فقد في ظروف غامضة منذ أبريل/نيسان الماضي.

وكشفت مصادر، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، عن تلقي أسرة الطيار المفقود اتصالًا من السفارة السعودية يفيد بالعثور على جثة المطيري عند شواطئ مدينة ملقا الإسبانية، فيما سيتم تشريحها والتأكد منها وإنهاء الإجراءات اللازمة كافة والعودة بالجثمان للمملكة.

وفُقد الطيار عمر المطيري في الـ3 من أبريل/نيسان الماضي عندما كان في نزهة بحرية، إذ سقط في البحر حسب تأكيدات الشرطة وحرس الحدود، فيما أصدرت السفارة السعودية حينها بيانًا جاء فيه أنها تلقت إفادة من قبل الحرس المدني الإسباني في برشلونة بسقوط عمر المطيري من على متن باخرة سياحية “كروز” في طريق عودتها إلى برشلونة، بعد قرب انتهاء رحلة بحرية مدتها أسبوعان، على بعد 30 ميلًا من سواحل مدينة كارتخينا في إقليم مورثيا ــ جنوب شرقي إسبانيا.

يذكر أن الطيار المهندس عمر المطيري من منسوبي شركة “أرامكو” السعودية.