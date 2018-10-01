مؤلف “حصن المسلم”.. آلاف السعوديين يشيعون جثمان الشيخ سعيد القحطاني (فيديو)

شيّع آلاف السعوديين جثمان الشيخ الراحل سعيد القحطاني إلى مثواه الأخير في مقبرة النسيم بالعاصمة الرياض، اليوم الإثنين، بعد أن وافته المنية فجر اليوم.

وبلغ مجموع مؤلفات الدكتور سعيد بن علي بن وهف نحو 80 كتابًا، كان أبرزها كتاب “حصن المسلم” الذي طُبِعت منه ملايين النسخ.

وعبّر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لفقدانهم عالمًا جليلًا، داعين الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وتوفي القحطاني فجر الإثنين عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد أقل من شهر على إصابته بمرض خبيث.

وسبق أن كشفت فحوص طبية أجراها الشيخ القحطاني، قبل شهر من الآن إصابته بمرض خبيث، وقال ناشطون آنذاك إنه أصيب بسرطان الكبد.

وانشغل القحطاني منذ صغره بالعلم واشتهرت مؤلفاته، وترجمت إلى بضع لغات أجنبية، كما له المئات من المؤلفات الفقهية المتنوعة.

جموع غفيرة تصلي على الشيخ سعيد القحطاني عصر اليوم بجامع الراجحي بـ #الرياض#سعيد_بن_علي_وهف_القحطاني pic.twitter.com/4xRImvkraL — هاشتاق العرب (@TheArabHash) October 1, 2018

وولد القحطاني العام 1951، وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم حصل على الماجستير برسالة عنوانها “الحكمة في الدعوة إلى الله”، ثم حصل على الدكتوراه برسالة عنوانها “فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري”.

وذكر ناشطون أن الداعية السعودي دفن إلى جوار والدته نشطا بنت سعيد بن محمد القحطاني.