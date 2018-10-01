غموض وضع “أندريه العملاق” الصحي يقلق معجبيه

غموض وضع “أندريه العملاق” الصحي يقلق معجبيه

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

لا يزال سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلهجون بالدعاء لنجم السوشيال ميديا مشعل المصيبيح المعروف بـ”أندريه العملاق“، متسائلين في الوقت ذاته عن آخر تطورات وضعه الصحي.

وقالت “راما” عبر موقع التواصل “تويتر” في الهاشتاغ الذي ما زال يشهد تفاعلًا #اندريه_العملاق: “يجي على بالي هالفتره ربي يشفيه):”.

وعلقت “لما”: ” لا تنسون #أندريه_العملاق من دعواتكم : لا تنسون هالإنسان قديش أسعدنا ورسم الإبتسامة على وجوهنا وفادنا وكان أخ لنا بكل ما تحمله الكلمة من معنى : الله يقومه بالسلامة ويرجعلنا أحسن من أول ويفرح أهله ويفرحنا ياا رب”.

فيما تساءل ناشطون عن آخر التطورات في وضعه الصحي، حيث كتبت مغردة تدعى “آنسة زوزا”: “في أخبار جديدة؟؟ طمنوني”.

وناشد “العالمي” بالقول: “ي ناس احد يبلغنا عن #اندريه_العملاق وش صار فيه او يطمنا عليه مدري الفترة هذه بالذات بس افكر فيه”.

ولم يكشف شقيق “أندريه العملاق”، بدر المصيبيح، عن جديد بشأن وضعه الصحي، حيث اكتفى الشهر الماضي بإعادة تغريدة تتضمن دعاءً لمشعل بالشفاء.

وكان بدر كشف في أبريل/نيسان الماضي عن ملابسات وضع شقيقه، مؤكدًا أن مشعل يتحسن عضويًّا بشكل جيد، لكن ضربة الرأس إثر الحادثة التي تعرَّض لها كانت قويّة وأثرت على الذاكرة، وأدَّت إلى مسح سنوات من ذاكرته، مضيفًا أنه لا يستطيع تحريك قدميه أيضًا.

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