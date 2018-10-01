غموض وضع “أندريه العملاق” الصحي يقلق معجبيه

لا يزال سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلهجون بالدعاء لنجم السوشيال ميديا مشعل المصيبيح المعروف بـ”أندريه العملاق“، متسائلين في الوقت ذاته عن آخر تطورات وضعه الصحي.

وقالت “راما” عبر موقع التواصل “تويتر” في الهاشتاغ الذي ما زال يشهد تفاعلًا #اندريه_العملاق: “يجي على بالي هالفتره ربي يشفيه):”.

يجي على بالي هالفتره ربي يشفيه ): #اندريه_العملاق — RAM (@RWiM_2016) October 1, 2018

وعلقت “لما”: ” لا تنسون #أندريه_العملاق من دعواتكم : لا تنسون هالإنسان قديش أسعدنا ورسم الإبتسامة على وجوهنا وفادنا وكان أخ لنا بكل ما تحمله الكلمة من معنى : الله يقومه بالسلامة ويرجعلنا أحسن من أول ويفرح أهله ويفرحنا ياا رب”.

فيما تساءل ناشطون عن آخر التطورات في وضعه الصحي، حيث كتبت مغردة تدعى “آنسة زوزا”: “في أخبار جديدة؟؟ طمنوني”.

وناشد “العالمي” بالقول: “ي ناس احد يبلغنا عن #اندريه_العملاق وش صار فيه او يطمنا عليه مدري الفترة هذه بالذات بس افكر فيه”.

ي ناس احد يبلغنا عن #اندريه_العملاق وش صار فيه او يطمنا عليه مدري الفترة هذه بالذات بس افكر فيه — F. العالمي (@v766a) September 30, 2018

ولم يكشف شقيق “أندريه العملاق”، بدر المصيبيح، عن جديد بشأن وضعه الصحي، حيث اكتفى الشهر الماضي بإعادة تغريدة تتضمن دعاءً لمشعل بالشفاء.

في يوم الجمعه خلونا نذكر مشعل المصيبيح "أندرية" بدعوه.

الله يشفيه ويعافيه ويقومه بسلامه ويرجع لاهله عاجل غير اجل والله يرحم ابوه ويسكنه فسيح جناته يا كريم. pic.twitter.com/UPVVIzQDw1 — شوق عبدالعزيز (@ShougAA6) September 14, 2018

وكان بدر كشف في أبريل/نيسان الماضي عن ملابسات وضع شقيقه، مؤكدًا أن مشعل يتحسن عضويًّا بشكل جيد، لكن ضربة الرأس إثر الحادثة التي تعرَّض لها كانت قويّة وأثرت على الذاكرة، وأدَّت إلى مسح سنوات من ذاكرته، مضيفًا أنه لا يستطيع تحريك قدميه أيضًا.