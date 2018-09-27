إحالة مسؤول في السعودية للنيابة بسبب تحقيره موظفًا حكوميًا

أعلنت إدارة التعليم في محافظة المهد في المملكة العربية السعودية أنها أحالت أحد مسؤوليها إلى النيابة العامة، بعد شكوى مقدمة من موظف يتهمه فيها بإطلاق عبارات تحقيرية بحقه، من بينها وصفه له أنه “ليس برجّال”.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، قال المتحدث بإدارة تعليم المهد إن الموظف الشاكي قال إنه دخل مكتب مدير التعليم ووجد المسؤول المتهم ومعه عدد من الزملاء، فبادر بالسلام عليهم، وعندما لم يرد المسؤول السلام، نبهه زملاؤه، فبدأ بنعت الموظف بألفاظ نابية مثل:”ليس برجال كي أسلم عليه”.

ولفت المتحدث إلى أن المتهم والشاكي توجد بينهما خلافات وقضية سابقة، وأحيلا على إثرها للنيابة، وتم عقابهما تأديبيًا، وخشية من تطور الأمور بينهما أحال مدير تعليم المهد شكوى الموظف الأخيرة إلى النيابة العامة.