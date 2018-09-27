تفاصيل مثيرة عن مرتكب جريمة “جزر فرسان” السعودية

كشفت صحيفة سعودية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة تتعلق بمرتكب جريمة “جزر فرسان“، التي راح ضحيتها، أمس الأربعاء، شخصان يعملان في مكتب كهرباء، في المحافظة التابعة لمنطقة جازان جنوب غرب السعودية.

وأمس الأربعاء قام وافد فلبيني في السعودية بقتل مدير مكتب كهرباء “جزر فرسان”، أحمد نسيب وسائق يحمل جنسية باكستانية يعمل في المكتب نفسه.

وقالت صحيفة “سبق” المحلية “إن فصولًا جديدة من حياة الجاني بدأت تتكشف”؛ مبينة أن زملاء الجاني قالوا إنه “كان ينوي مغادرة المملكة بتأشيرة خروج نهائي بعد أقل من شهر”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، قولها إن “الجاني أشهر إسلامه قبل شهر وغيّر اسمه إلى عيسى، الأمر الذي عرّضه لردود فعل ساخطة من أقاربه الذين ينتمون لديانته السابقة، فهددوا بقتله إذا عاد لبلاده وهو مسلم”.

وأضافت المصادر: “كانت تصرفاته مريبة بعد تعرّضه لتهديدات صادرة من بلاده، وبدأ يتصرف بعنف وغضب؛ حتى انتهى ذلك بملاحقة سائق الباص الباكستاني وقتله، ومطاردة أحد أبناء جلدته وطعنه، ومن ثم قتل مدير الوحدة أحمد نسيب”، قبل أن يُقتل خلال مقاومته لقوات الأمن التي حاولت اعتقاله.