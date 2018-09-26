ألمانيا تأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعًا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعًا، بعد أن دفع خلاف دبلوماسي طويل الأمد المملكة لسحب سفيرها من العاصمة الألمانية.

وأكد المتحدث أن السعودية شريك مهم في المنطقة تريد ألمانيا التعاون معه، مضيفًا أن وزير الخارجية السعودي دعا نظيره الألماني هايكو ماس لزيارة الرياض.

واتفقت السعودية وألمانيا، أمس الثلاثاء، على فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد خلاف دبلوماسي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، وإلى جواره نظيره السعودي عادل الجبير: “في الأشهر الماضية، شهدت علاقاتنا سوء تفاهم تناقض تناقضًا حادًا مع علاقاتنا القوية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، ونحن نأسف بصدق لهذا”.

وختم: “كان ينبغي لنا أن نكون أكثر وضوحًا في اتصالاتنا وحوارنا من أجل تفادي سوء التفاهم بين ألمانيا والمملكة”.