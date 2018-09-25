وزير خارجية ألمانيا يقول إنه يأسف لسوء التفاهم في الخلاف مع السعودية

اتفقت السعودية وألمانيا، اليوم الثلاثاء، على فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد خلاف دبلوماسي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، وإلى جواره نظيره السعودي عادل الجبير: “في الأشهر الماضية، شهدت علاقاتنا سوء تفاهم تناقض تناقضًا حادًا مع علاقاتنا القوية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، ونحن نأسف بصدق لهذا”.

وأضاف: “كان ينبغي لنا أن نكون أكثر وضوحًا في اتصالاتنا وحوارنا من أجل تفادي سوء التفاهم بين ألمانيا والمملكة”.

ورحب الجبير بتصريح ماس ودعاه إلى زيارة المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين.