“المؤبد” لسوري متهم بارتكاب “جرائم حرب” في ألمانيا

حكمت محكمة ألمانية في مدينة دوسلدورف، عاصمة مقاطعة نورث راين فستفالن، بالسجن المؤبد على لاجئ سوري متهم بارتكاب “جرائم حرب”، لدى مشاركته كمقاتل ضمن صفوف أحد الفصائل السورية المعارضة.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن رئيس محكمة دوسلدورف، فرانك شرايبر، قوله، اليوم الإثنين: إن المدان مسؤول عن جرائم حرب متمثلة في جرائم تعذيب وقتل واختطاف.

ووصفت المحكمة الجرائم التي ارتكبها المدان بـ”الجسيمة”، ما يعني أنه من المستبعد أن يحصل المتهم على إطلاق سراح مبكر عن 15 عامًا.

وبحسب بيانات المحكمة، فإن المدان الملقب بـ”أبو الديب” (43 عامًا) مارس إرهابًا مروعًا كزعيم ميليشيا تحت مظلة “الجيش السوري الحر” المعارض، وقام بتعذيب الأسرى بنفسه أو تحت مسؤوليته.

وكان المتهم قد فر عقب ذلك من سوريا وتقدم بطلب لجوء في ألمانيا، ثم تعرّف عليه أحد ضحاياه في أحد مراكز إيواء اللاجئين.

وبعد مراقبة استغرقت شهورًا من قبل المحققين الألمان، قامت قوات خاصة بالقبض عليه في شهر نيسان/أبريل عام 2016 في مدينة مونستر، ليصدر الحكم ضده، اليوم.