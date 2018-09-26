“التعليم” السعودية توجه بإعادة ندب معلمة اشتكت حرمانها من أطفالها الثلاثة المعاقين (صورة)

استجابت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، لشكوى معلمة عانت طويلًا من حرمانها من رعاية أطفالها الثلاثة المعاقين بعد تعنتها سابقًا في نقلها للعمل بالقرب من مقر سكنها، إذ تمّ ندبها للعمل في إحدى مدارس رماح.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن المعلمة هند المطيري تضطر لقطع مسافة 200 كلم يوميًا من أجل الذهاب من سكنها في الرياض إلى مقر عملها بقرية شويه في محافظة رماح، مبينة أنها تعود في آخر اليوم؛ ما يحرمها من رعاية أطفالها الثلاثة المعاقين.

وقالت المطيري إن “أطفالها الثلاثة مصابون بإعاقة حركية وذهنية شديدة تسببت لهم بضمور في المخ، لافتة إلى أن الأطفال بحاجة لرعاية خاصة وتقديم الغذاء السائل لهم حتى لا يتعرضوا للاختناق”.

وأضافت أنه سبق وتم نقلها لعامٍ واحدٍ إلى الرياض لكن الوزارة أعادتها مجددًا إلى رماح، مؤكدة أن زوجها يعمل عسكريًّا في وزارة الدفاع وظروف عمله لا تسمح له برعاية الأطفال.