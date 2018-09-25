السلطات السعودية تبحث عن مواطن يطعم إبله أوراقًا نقدية (فيديو)

رصد مقطع فيديو تداوله ناشطون سعوديون، يوم الثلاثاء، تصرفًا غريبًا، لشخص يقوم بإطعام أبله أوراقًا نقدية، ما أثار جدلًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأكثر انتشارًا في المملكة.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الجهات المختصة في المملكة بدأت في البحث عن الشخص الذي ظهر في مقطه الفيديو للتعرف على هويته، وإجراء اللازم بخصوصه.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المعلقين على الفيديو المتداول ما قام به الشخص المذكور، معتبرين أن في ذلك هدرًا وإسرافًا ينبغي معاقبة صاحبه.

ويواجه مرتكب مثل هذه الأعمال عقوبة السجن والغرامة، حيث تنص المادة الثالثة من النظام الجزائي المطبق في السعودية على أنَّ “كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظامًا داخل المملكة، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها، أو إتلافها جزئيًا بأي وسيلة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال”.