إعفاء مسؤولين سعوديين وتحويلهم للتحقيق بعد وفاة طفلة “صعقًا”

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإعفاء رئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء من مناصبهم، وإحالتهم للتحقيق إثر وفاة طفلة بالتماس بعمود كهرباء.

وكشف قريب الطفلة جنى (طالبة في الصف الثالث الابتدائي)، أنه في يوم الواقعة أصرت جنى على اجتماع العائلة في حديقة في المجاردة؛ لمشاهدة فعاليات الاحتفال باليوم الوطني، حيث كانت مع والدتها و4 من خالاتها مع بناتهن، وذهبت قريبًا منهن للعب، وأمسكت عمود إنارة فسقطت في الحال بجوار العمود أمام الجميع.

وتابع أنه بعد ذلك اتجهوا جميعًا نحوها، وحاولت إحدى بنات خالاتها بعد سقوطها لمسها لكنها شعرت بالكهرباء، فسحبت يدها وحذّرت الأخريات من الاقتراب.

وأوضح قريبهن أن 4 أطباء حاولوا مدة ساعة إنعاش جنى، إلا أنها فارقت الحياة.