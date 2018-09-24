التحالف العربي يحذر من سفينة إيرانية في باب المندب

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الإثنين، وجود سفينة إيرانية تراقب السفن العابرة من مضيق باب المندب تدعى “سافيز” تحمل أجهزة تنصت وتنقل خبراء عسكريين.

وقال المتحدث باسم التحالف في المؤتمر الأسبوعي الدوري، إن النظام الإيراني يواصل اختراق القانون الدولي وزعزعة أمن المنطقة والعالم، مشددًا على أن عمليات التحالف مستمرة ضد السفن المشبوهة التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأضاف التحالف أنه يتم إنشاء ممرات إنسانية آمنة بين مدينتي صنعاء والحديدة بالتعاون مع منظمة “أوتشا”، مشددًا على أن الميليشيات الحوثية تواصل استخدام المدنيين في الحديدة دروعًا بشرية.