مسؤول إيراني يعترف: السعودية في عهد الملك سلمان تعمل على إلغاء نفوذنا

أقر مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، بأن مشكلة السعودية مع إيران، هي “ظاهرة الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية”، مؤكدًا أن المملكة في عهد الملك سلمان تبذل جهودًا لإلغاء نفوذ إيران بالمنطقة.

وقال عبداللهيان، الذي شغل مناصب دبلوماسية رفيعة في إيران، لوكالة أنباء “ألف نيوز” المحلية، اليوم الإثنين، “إن مشكلة السعودية مع إيران هي ظاهرة باسم “الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية”، وعدم إدراكها لنفوذ إيران البناء في المنطقة”.

وادعى أن “السعودية لا تتحمل التقدم الإيراني بالمجالات النووية والعلمية والتكنولوجية، والخطاب السياسي الذي تعتمده طهران”، متهمًا المملكة بتمويل وتحريك جهات عراقية؛ لإحراق القنصلية الإيرانية بمحافظة البصرة، والذي وقع في السابع من سبتمبر الجاري”.

وتابع: “أن السعودية، وخاصة في مرحلة الملك سلمان بن عبدالعزيز الحالية، تبذل جهودًا كبيرة لإلغاء دور و نفوذ بلاده في المنطقة”.

وزعم المسؤول الإيراني، “أن لدى بلاده معلومات كثيرة تدل على أن الهجوم على القنصلية الإيرانية في البصرة، تم بتحريك وتوجيه وأموال سعودية”.

وهوّن الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، من شأن قوة إيران، قائلًا إنها أبعد من أن تكون منافسًا للسعودية.