إيران تسارع لاتهام السعودية بالوقوف وراء هجوم الأهواز

سارعت إيران إلى اتهام المملكة العربية السعودية بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف استعراضًا عسكريًا لقوات الحرس الثوري بمدينة الأهواز جنوب إيران، وأوقع 9 قتلى وعشرات الجرحى.

وزعم المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، في تصريحات صحافية، اليوم السبت، أن “المنظمة الإسلامية الأحوازية التي تمولها المملكة العربية السعودية هي التي تقف وراء الهجوم الارهابي الذي استهدف الاستعراض العسكري لقوات الحرس الثوري بمدينة الأهواز” على حد قوله.

وأضاف أن “هذه المنظمة الإرهابية الأهوازية كانت تريد إرهاب عظمة الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية”، مدعيًا أن “هذه المنظمة سبق وقامت بمثل هذه الأفعال”.

وتعج الأهواز بحركات وتيارات تتبنى الدفاع عن الهوية العربية ضد ما يصفونه الاحتلال الإيراني الجائر للإقليم الذي يعاني من التمييز والتهميش من قبل النظام الإيراني.