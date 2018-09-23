الملك سلمان يهنئ السعوديين باليوم الوطني

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أبناء شعبه بمناسبة اليوم الوطني، والذي يرمز لتوحيد البلاد بجغرافيتها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

وقال الملك سلمان في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “الحمد لله الذي منَّ على بلادنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين”.

وأضاف: “نتطلع مع ذكرى يومنا الوطني المجيد إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للوطن وشعبه”.

الحمد لله الذي مَنَّ على بلادنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين.

نتطلع مع ذكرى يومنا الوطني المجيد إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للوطن وشعبه. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

وأحيت المملكة اليوم الأحد، الذكرى 88 لليوم الوطني بفعاليات ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية وفنية حاشدة، فيما مددت إجازة الذكرى ليوم غد الإثنين وألزمت مؤسسات القطاع الخاص بتعطيل موظفيها.