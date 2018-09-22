الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح سجناء “الحق العام” بمحافظة سعودية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، أمرا يقضي بإطلاق سراح جميع السجناء في محافظة الطائف، غربي المملكة، الذين دخلوا السجن بسبب تعسرهم في سداد ديون مالية، والذين يطلق عليهم اسم “سجناء الحق العام”.

جاء ذلك إثر زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمحافظة الطائف في وقت سابق اليوم، وبناءً على اقتراح منه للعاهل السعودي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضحت الوكالة السعودية “واس” أن هذا الأمر الملكي يشمل “إطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية (قضايا الحق العام) وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم”.