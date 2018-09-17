الملك سلمان يلتقي 3 رؤساء دول أفريقية خلال 24 ساعة

بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، سبل التعاون والمستجدات الدولية، وهو ثالث رئيس دولة أفريقية يلتقيه العاهل السعودي خلال 24 ساعة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، أجرى الجانبان في مدينة جدة غربي المملكة جلسة مباحثات لاستعراض “العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وحضر اللقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ونظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، حسب المصدر ذاته.

وأمس الأحد، وقع رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي، والرئيس الإريتري إسياس أفورقي، اتفاق سلام تاريخي في جدة برعاية العاهل السعودي.

ورحب رئيس جيبوتي، في تصريح سابق اليوم باتفاق السلام، قائلًا إن “مبادرة الملك سلمان، ليست مجرد التزام من الشقيقة السعودية من أجل نشر السلام والاستقرار في القرن الأفريقي فحسب، بل تهدف إلى الوصول إلى سلام شامل ودائم بين البلدين بمباركة دولية”.

وتشهد أفريقيا صراعات مسلحة وتوترات، كان أبرزها الخلاف الأثيوبي الإريتري على خلفية حرب اندلعت بينهما بسبب نزاع حدودي قبل عقدين.

والثلاثاء الماضي، فتحت إثيوبيا وإريتريا رسميًا الحدود البرية الفاصلة بينهما، لتعلنا بذلك إنهاء واحدة من أطول المواجهات العسكرية في أفريقيا.