هل يسري تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي على موظفي القطاع الخاص؟

هل يسري تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي على موظفي القطاع الخاص؟

تجنبت الجهات الحكومية المعنية توضيح تفاصيل تمديد الإجازة لا سيما وزارة العمل.

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أثار توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، بتمديد إجازة اليوم الوطني للمملكة، لتشمل يوم غد الاثنين، تساؤلات واسعة لدى موظفي القطاع الخاص في البلاد، عن ما إذا كان تمديد الإجازة يشملهم.

وكان التوجيه الملكي بتمديد الإجازة صدر بشكل مقتضب عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية، دون أن يشير لتفاصيل تتعلق بالجهات التي يشملها وما إذا كانت شركات القطاع الخاص بينها.

كما تجنبت الجهات الحكومية المعنية توضيح تفاصيل تمديد الإجازة، لا سيما وزارة العمل، لتبقى تحليلات القانونيين المختصين هي مصدر الموظفين الحالي رغم كونها غير مؤكدة.

ويقول المشرفون على حساب “اعرف حقك” في موقع “تويتر”، وهو حساب تديره مجموعة قانونية سعودية إن “تمديد إجازة اليوم الوطني لا يسري على موظفي القطاع الخاص”.

 

لكنَّ المحامي السعودي، جاسر بن ناصر الجاسر، يذهب في تجاه معاكس لتفسير التوجيه الملكي، ويقول إنه يشمل موظفي القطاع الخاص، موضحًا: “نص الأمر الملكي على تمديد إجازة اليوم الوطني، وإجازة اليوم الوطني مستحقة للجميع بنص النظام سواء لموظفي القطاع العام أو الخاص، والأمر الملكي لم ينص على منح إجازة على صفة الإطلاق ولكن خصصها بأنها تمديد لإجازة اليوم الوطني وهو ما يقتضي معه شمولها الجميع”.

وأضاف الجاسر: “القاعدة تقول ( العام يبقى على عمومه ما لم يُقيَّد بنص ) وعادة الأوامر الملكية تخصص موظفي القطاع الحكومي، وفي هذا اليوم المبارك الأمر لم يُحدِّد ولم يقيِّد ولم يخصِّص لذا فهو عام يشمل الموظف في القطاع الخاص والحكومي ودمتم سالمين”.

وبادرت عدد من الشركات الخاصة للإعلان عن تطبيقها لقرار تمديد الإجازة، داعية موظفيها لعدم الالتحاق بالدوام يوم غد الاثنين، لتزيد من الجدل حول حقيقة شمول التمديد الشركات الخاصة من عدمه.

وبينما يطالب موظفو القطاع الخاص بشمولهم بالتمديد، يدعو آخرون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للتدخل وتوضيح حقيقة الأمر بعد تزايد التساؤلات حوله بشكل لافت وتصدره أسئلة السعوديين في تدويناتهم ونقاشاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتحتفل السعودية يوم الـ 23 من سبتمبر/أيلول من كل عام، بذكرى اليوم الوطني للمملكة، وتصادف احتفالية هذا العام الذكرى الـ 88 لإعلان الملك المؤسس للسعودية، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، توحيد البلاد بمسماها وجغرافيتها الحاليين.

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