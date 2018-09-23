العاهل السعودي يأمر بتمديد إجازة اليوم الوطني للمملكة‎

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، بتمديد إجازة اليوم الوطني من يوم واحد إلى يومين ليكون يوم غد الاثنين عطلة رسمية في عموم المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن “خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم الاثنين”.

وكان من المقرر قبل تمديد الإجازة، أن تقتصر العطلة على يوم الذكرى الوطنية التي تصادف اليوم الأحد، وتاريخ 23 سبتمبر/أيلول من عام.

وجاء تمديد الإجازة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات ثقافية وفنية واجتماعية وترفيهية ورياضية ضمن احتفالات غير مسبوقة باليوم الوطني للمملكة.

ووجد تمديد الإجازة صداع سريعاً في البلاد، إذ انهالت عبارات الشكر على ملك البلاد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تصدر الوسم “#شكرا_خادم_الحرمين” قائمة الترند في موقع “تويتر” واسع الاستخدام لدى السعوديين.

ولم يتضح إن كان التوجيه الملكي سيقتصر على العام الحالي، أم سيمتد للمناسبة في كل عام، لكن الرياض تولي اهتماماً رسمياً وشعبياً في السنوات القليلة الماضية بيومها الوطني بعد عقود من الاحتفالات الفاترة التي كانت تترافق مع جدل واسع في المجتمع حول موافقة الاحتفال بالذكرى الوطنية مع الشريعة الإسلامية من عدمه.