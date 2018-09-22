بالفيديو.. الشاعر السعودي ضيدان بن قضعان يمجد بلاده وقادتها في محاكاة للتاريخ

شهدت مشاركة الشاعر السعودي، ضيدان بن قضعان، في الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد لسباقات الهجن في مدينة الطائف، إعجاباً واسعاً لدى الحضور في المنصة و المتابعين للحفل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووقف الشاعر السعودي المعروف على منصة الإلقاء وبدأ قصيدته التي تنقل فيه بين مدح بلاده وتاريخها وجيشها وقادتها، وبين الهجوم على أعدائها في محاكاة لشعراء الجزيرة العربية منذ قرون خلت.

وحضرت السياسة في أبيات القصيدة، حيث هاجم الشاعر في قصيدته قادة إيران وقطر وجماعة الإخوان المسلمين.

كما حضر الفخر بتاريخ البلاد ورعايتها للمشاعر المقدسة وحجاج بيت الله حرام، بجانب الاعتزاز بجنود البلاد على حدود المملكة وسمائها.

واختتمت فعاليات مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن في السعودية، يوم السبت، بمشاركة محلية وخارجية كبيرة من ملاك الهجن الذين تنافسوا على جوائز المهرجان المالية الكبيرة التي تضعه في مقدمة مهرجانات سباقات الهجن في العالم.

وأقيم المهرجان، الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن، في ميدان الطائف للهجن، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف مطية من الهجن، من فئات “مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل”، واستمر على مدى 40 يومًا، بدأت يوم 11 أغسطس/آب ، وانتهت بتوزيع الجوائز على الفائزين، والتي تبلغ 45 مليون ريال.