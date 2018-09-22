السعودية تختتم مهرجان ولي العهد للهجن.. تعرّف على قيمة الجوائز (صور وفيديو)

اختتم الاتحاد السعودي للهجن، مساء اليوم السبت، منافسات مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن، التي امتدت على مدى 40 يومًا في واحد من أكبر مهرجانات الهجن في العالم.

ووزعّت جوائز المهرجان البالغة 45 مليون ريال، بجانب سيوف للفائزين وهدايا تذكارية أخرى، خلال حفل تخللته إلقاءات شعرية، في مشهد يتفق وتراث السعودية والخليج بشكل عام.

وحضر حفل الختام، وليُّ العهد الأمير محمد بن سلمان، ووليُّ عهد أبوظبي الشيخ محمد زايد آل نهيان، وأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ورئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، إلى جانب مسؤولين سعوديين وخليجيين بارزين.

وشهد الحفل الختامي، إلقاء قصيدة شعرية ألقاها الشاعر ضيدان بن قضعان، وبدء الأشواط الختامية لمهرجان وليّ العهد للهجن، ثم توزيع الجوائز على الفائزين فيها.

وفازت في الشوط الأول لفئة “حيل عام” وجائزته سيف ومبلغ 1.5 مليون ريال، الهجن “العنود” لخالد بن فيصل بن شريم، فيما فازت بالشوط الثاني لفئة “زمول عام” وجائزته بندقية ولي العهد، وخنجر، ومبلغ مليون ريال، المطية “سعود” لسعد عبدالهادي المري.

في حين فازت المطية “الحاكمة” من هجن الرئاسة، لعلي جميل الوهيبي، في الشوط الثالث لفئة “حيل مفتوح” وجائزته سيف، ومبلغ 1.5 مليون ريال، فيما فازت في الشوط الرابع لفئة “زمول مفتوح،” وجائزته بندقية ولي العهد، ومبلغ مليون ريال، وهدية “خنجر” مقدمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هجن الرئاسة لعلي جميل الوهيبي.

وأقيم المهرجان، الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن، في ميدان الطائف للهجن، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مطية من الهجن، من فئات: “مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل”، واستمر على مدى 40 يومًا، بدأت يوم 11 من شهر أغسطس/آب، واختتم بتوزيع الجوائز على الفائزين، والتي تبلغ 45 مليون ريال.

وشارك ملاك الهجن، والذين قدموا من مختلف مناطق المملكة، والإمارات، والكويت، وسلطنة عُمان، والبحرين، ومصر، والسودان، والأردن، في أشواط سباقات المهرجان التمهيدية والختامية التي تبلغ في مجموعها 658 شوطًا، تبدأ مع الأشواط التنشيطية يليها الإنتاج، ثم الماراثون بشوطين وتختتم بالأشواط الختامية للمهرجان.

ونظم الاتحاد السعودي للهجن فعاليات مصاحبة للمهرجان، وموجهة للعائلات التي تهدف إلى جلب الجماهير بشكل عام ومحبي رياضة الهجن بشكل خاص، مستفيدًا من طقس مدينة الطائف المعتدل.

ويقول القائمون على مهرجان وليّ العهد للهجن، إنه يهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية، والعربية، والإسلامية، إضافة إلى عوائده الاقتصادية على المجتمع.