خلاف بين إمارة سعودية وشركة حول ملكية فيديو خاص باليوم الوطني

احتجت شركة مفروشات سعودية خاصة على نشر إمارة منطقة عسير مقطع فيديو يحتوي عملًا فنيًا يحكي جانبًا من تاريخ المملكة، بالتزامن مع احتفال البلد بيومه الوطني الـ88، حيث تدعي الشركة ملكية الفيديو.

وكانت الإمارة نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر“، ضمن سلسلة نشاطات إعلامية بمناسبة يوم السعودية الوطني، متضمنًا عرضًا لصور ملوك البلاد المتعاقبين منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود قبل 88 عامًا.

وفور نشر الفيديو في حساب الإمارة، تدخلت شركة “المطلق” للمفروشات، وقالت إن “الفيديو مملوك لها، وإنها نشرته على حسابها الرسمي في موقع تويتر”، حيث يظهر فيه بالفعل المحتوى ذاته الذي نشرته الإمارة بجانب شعار الشركة في نهاية الفيديو، الذي تم حذفه فيما يبدو من نسخة الإمارة.

وخاطبت الشركة الإمارة قائلة: “السادة إمارة عسير، يسعدنا استخدامك للعمل الخاص بنا بمناسبة اليوم الوطني، وكان سيسعدنا أكثر لو تم التواصل معنا قبل استخدامه من أجل حماية ملكية العمل، حيث تم نشره من قبلنا العام الماضي”.

السادة امارة عسير ، يسعدنا استخدامك للعمل الخاص بنا بمناسبة اليوم الوطني وكان لاسعدنا اكثر لو كان قد تم التواصل معنا قبل استخدامه من اجل حماية ملكية العمل حيث تم نشره من قبلنا العام الماضيhttps://t.co/ioLqU7Ts50 — المطلق المحدودة (@AlmutlaqCo) September 21, 2018

ولم تعلّق الإمارة على ادّعاء شركة المفروشات، كما أبقت على الفيديو منشورًا في حسابها، فيما يبدو أنه خلاف بين الطرفين على ملكية العمل الفني الذي لم يتضح بعد مصممه، وما إذا كان قد صممه بشكل حصري لإحدى الجهتين.

وتقيم إمارات المناطق السعودية الـ 13 فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وسط تغطية إعلامية وتفاعل من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، لتبلغ تلك الاحتفالات ذروتها يوم 23 سبتمبر/أيلول، وهو الذكرى السنوية للمناسبة التي ترمز لتوحيد المملكة.