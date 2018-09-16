ظريف يتهم تويتر بإغلاق حسابات إيرانية “قانونية”

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قال ظريف على تويتر مخاطبًا الرئيس التنفيذي لتويتر" مرحبًا جاك. تويتر أغلق حسابات إيرانيين حقيقيين(من بينهم) مذيعون تلفزيونيون وطلاب".