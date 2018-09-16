ظريف يتهم تويتر بإغلاق حسابات إيرانية “قانونية”

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تويتر الأحد بإغلاق حسابات لإيرانيين “حقيقيين” في الوقت الذي تسمح فيه باستمرار حسابات مناهضة للحكومة تدعمها الولايات المتحدة.
وقامت شركات فيسبوك وتويتر وألفابيت التي تملك جوجل بحذف مئات الحسابات المرتبطة بعملية دعائية إيرانية مزعومة بشكل جماعي في أغسطس/ آب.
وقال ظريف على تويتر مخاطبًا جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر” مرحبًا جاك. تويتر أغلق حسابات إيرانيين حقيقيين(من بينهم) مذيعون تلفزيونيون وطلاب بسبب افتراض أنهم جزء من عملية تستهدف التأثير على الرأي العام’”.
وأضاف “ماذا عن حسابات فعلية في (العاصمة الألبانية) تيرانا تستخدم لتعزيز الدعاية التي تستهدف ’تغيير النظام’ وتخرج من (واشنطن) العاصمة”.