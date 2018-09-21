فيديو لأطفال روضة بالسعودية يؤدون “شعائر طائفية” يثير جدلا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو، قيل إنه لروضة في محافظة الأحساء، يظهر فيها أطفال وهم يؤدون “شعائر طائفية”.

وأظهر المقطع المتداول الأطفال وهم بثياب يغلب عليها السواد، ويسيرون خلف بعضهم البعض ويقومون باللطم، وذلك في ذكرى “عاشوراء” والذي يعد مناسبة دينية للشيعة.

ووثقت المقطع فيما يبدو معلمة في الروضة، حيث كانت تحرضهم وتدفعهم للاستمرار في الطقوس.

وقال ناشطون إن المقطع تم توثيقه في روضة “دزني” الكائنة في شارع النجاح بمحافظة الأحساء، مستنكرين الواقعة، ومطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين في الروضة عنها.

كما طالب آخرون وزارة الداخلية بضرورة التدخل واتخاذ إجراءات ضد الروضة، وتحديد المسؤول عن الواقعة.

من جهتها، سارعت إدارة التعليم بالأحساء إلى نفي وجود روضة في المحافظة تحمل هذا الاسم، مؤكدة أنه لا يوجد في سجلاتها الرسمية روضة مرخصة بالاسم الذي تم تداوله.