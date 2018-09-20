مذيعة بنشرة الأخبار الرئيسية لأول مرة على القناة السعودية الليلة (فيديو)

تطل اليوم الخميس وللمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية مذيعة لتقديم نشرة الأخبار الرئيسية على التلفزيون السعودي.

وكشف المذيع عمر النشوان، عبر برنامج “صباح السعودية”، أنه سيقدم النشرة الإخبارية الرئيسية ليلة اليوم مع الإعلامية وئام الدخيل.

وأضاف النشوان أن “زميلته الدخيل ستكون أول امرأة تقدم نشرة أخبار على التلفزيون السعودي”.

يذكر أن القناة السعودية أطلقت اليوم الهوية الجديدة لها، حيث قال داود الشريان رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون أن “الهوية الجديدة هي ثوب جديد تظهر فيه الشاشة، مضيفًا أن تغيير الشعار كان بسبب عدم تركيز الشعار السابق على السَيفين والنخلة (شعار المملكة)، بينما الشعار الجديد يركز على ذلك”.

وأضاف الشريان أن تغيير الهوية هو تغيير لعرض المواد على شاشة القناة، حيث ستعرض مواد جديدة ولاحقًا ستأتي مواد أخرى، مؤكدًا أن القناة لن تعتمد على المسلسلات وإنما ستعتمد على برامج للشباب وغير الشباب.