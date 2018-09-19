“جامعة شقراء” بالسعودية توضح حقيقة وضع الطالب عبدالرحمن المطيري

كشفت جامعة شقراء في المملكة العربية السعودية، في بيان توضيحي، تفاصيل الحالة الأكاديميّة للطالب عبدالرحمن المطيري، والذي أثار جدلاً بعد نشره تسجيلاً صوتيًّا يتحدث فيه عن معاناته مع الجامعة التي رفضته رغم ظروفه الإنسانية الصعبة.

وقالت الجامعة، في بيانها، الذي نشرته على موقعها الرسمي، إنه توضيحًا لوضع طالب من كلية التربية بمحافظة عفيف، والتابعة لجامعة شقراء، فإن الطالب قد استنفد جميع الفرص الأكاديمية ولم يُطو قيده إلا بعد أن مُنح 4 فرص أكاديمية، إذ أعطِي الفرصة الأولى والثانية مباشرة، والثالثة بعد عرض موضوعه على مجلسي القسم والكلية وأخذ موافقتهما، والرابعة والأخيرة كانت بعد عرض موضوعه على مجلس القسم والكلية واللجان المختصة بذلك، وكانت هذه الفرصة والموافقة الأخيرة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الماضي.

وأضافت الجامعة أنه وبعد حصول الطالب على إنذار خامس تم التوجيه من صاحب الصلاحية بدراسة وضعه من قبل اللجنة المختصة بذلك والنظر في وضعه، وأوصت معاملته وفق اللوائح والضوابط الجامعية.

وبينت أن المطيري ملتحق بقسم الفيزياء منذ الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي (1434هـ/ 1435 هـ)، وقد أنهى 74 ساعة فقط من خطته الدراسية خلال 4 سنوات ونصف السنة منذ بداية دراسته، ومعدله التراكمي (1.86 من 5)، ومتبق له 55 ساعة دراسية وقد حصل على العديد من الإنذارات الأكاديمية وأعطِي الفرص وفق اللوائح والأنظمة المقَّرة من التعليم العالي.

وأكدت جامعة شقراء أن الطالب المطيري لم يستفد من الفرص الأكاديمية المتكررة التي منحت له بهدف رفع معدله التراكمي، مبدية أسفها لاستنفاده جميع فرصه التي أعطيت له وفق اللوائح المقررة.

وكان الطالب عبدالرحمن المطيري نشر تسجيلاً صوتيًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن “جامعة شقراء فصَلته بطريقة تعسفيّة، ودون تقدير لظروفه التي تضطره للغياب، نظرًا لمرض والدته، في الوقت الذي بقي لديه بضعة أشهر فقط للتخرّج، مناشدًا ولي العهد النظر في موضوعه”.

وتسببت قضية المطيري بانتقادات طالت مدير الجامعة الدكتور عوض الأسمري، إذ حمَّلوه المسؤولية كاملة بشأن وضع الطالب المطيري، والذي قال بدوره إن الأسمري تجاهل وضعه ومعاناته.