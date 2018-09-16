الهيئة العامة للرياضة تمنح عائلة الإعلامي السعودي خالد قاضي نصف مليون ريال

الهيئة العامة للرياضة تمنح عائلة الإعلامي السعودي خالد قاضي نصف مليون ريال

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

قال رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، إن الهيئة الحكومية ستقدم مبلغ نصف مليون ريال (نحو 135 ألف دولار) لعائلة الإعلامي السعودي الراحل خالد قاضي.

وأوضح آل الشيخ في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أن الهيئة ستجري أيضاً سحباً على سيارة من نوع “جيب لكزس” بين جمهور مباراة الأهلي والحزم المقبلة بهدف تحفيز أكبر عدد على الحضور للملعب، حيث قررت الهيئة تقديم دخل المباراة لعائلة قاضي أيضاً.

وكان آل الشيخ من أوائل السعوديين الذين نعوا الإعلامي قاضي بعد أن وافته المنية في أحد مستشفيات مدينة جدة مساء السبت متأثراً بمضاعفات عمل جراحي لاستئصال الزائدة الدودية أجراه قبل نحو عشرة أيام.

وأنهت وفاة قاضي، مسيرة مهنية للإعلامي قاضي في الإعلام الرياضي امتدت على مدار أربعة عقود تقريباً حقق خلالها شهرة واسعة لدى عشاق الرياضة في السعودية وجمهور كرة القدم على وجه الخصوص.

وقاضي من عشاق فريق الأهلي السعودي، ومن المتوقع أن تمتلئ مدرجات ملعب مباراته مع الحزم، تقديراً لمسيرة قاضي الإعلامية التي انعكست مكانتها لدى كثير من السعوديين من خلال التفاعل اللافت مع وفاة الراحل والتعاطف مع أسرته.

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